Yatak odasına kamera taktı, hırsız komşu kadın çıktı

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 16.5.2017 10:59 Güncelleme Tarihi: 16.5.2017 11:06
Yatak odasına kamera taktı, hırsız komşu kadın çıktı

'da bir ev sahibi, 1.5 yıldır altın ve para çalınan yatak odasına takınca, hırsızın komşu kadın olduğunu ortaya çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda, Fatih K.'nin yatak odasından 1.5 yıldır 15 bin lira değerinde altın ve para çalındı. la baş edemeyen Fatih K. yatak odasına taktı. Fatih K. eve gelip akşam görüntüleri izlediğinde bir kadının yatak odasına girerek elbise dolabından içinde para olan cüzdanı aldığını gördü. Görüntüyü kontrol ettiğinde kadının alt komşusu Dilek A. olduğunu tespit etti.

Fatih K., polise başvurmadan önce Dilek A.'nın eşini çağırıp zararının ödenmesini istedi. Fatih K., aradan zaman geçmesine rağmen zararının ödenmemesinden dolayı görüntüler ile polise başvurdu.

EV SAHİBİ MUTFAKTA KAHVE İÇERKEN O HIRSIZLIK YAPTI

Polis ise Dilek A.'yı gözaltına aldı. Fatih K.'nin polise verdiği ifadesinde, Dilek A.'nın eve kahve içme bahanesiyle gelip mutfakta eşiyle kahve içerken telefonu çaldığını, konuşma bahanesiyle yatak odasına gidip burada telefonla konuşurken bir taraftan da hırsızlık yaptığını söylediği öğrenildi.

Ayrıca Fatih K., Dilek A. ve kardeşinin eve gelerek kendilerinin kapısını zorlayıp tehdit ve hakaret ettiğini de kaydetti. Dilek A.'ya hem tehdit ve hakaret hem de hırsızlıktan işlem yapıldı. Dilek A. ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yatak odasına kamera taktı, hırsız komşu kadın çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz