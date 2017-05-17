Antalya’da 2 madencinin cesedine ulaşıldı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yaptığı açıklamada, Kemer ilçesine bağlı Ovacık köyündeki maden ocağında yoğun metan gazı sıkışması nedeniyle işçilerin etkilendiğini bildirdi.

2 işçinin cesedine ulaşıldı

Mahsur kalan 2 işçinin cesedine ulaşıldı.

İşçilerden Levent Korkmaz (39) ve Esen Çavuş'un (35) ise yaklaşık 900 metre derinde mahsur kaldıkları tespit edildi. İşçileri kurtarmak için yoğun bir çalışma başlatıldı. Çalışanlar tarafından madenin içine hava basıldı.

Mahsur kalan işçilerden Levent Korkmaz'ın 3 ay sonra emekli olmaya hazırlandığı, Esen Çavuş'un ise 15 yıl otellerde aşçılık yaptığı, 3 yıl önce madende çalışmaya başladığı öğrenildi.

AFAD ekipleri kurtarma çalışmaları için içeri girecek işçilere kısa bir eğitim verdi. Takılan maskelerin gaz sızdırmaması için, içeri girecek ekiptekilere ayrıca sakal traşı yapıldı.

Kaymakam bilgi aldı

Kemer Kaymakamı Mustafa Cihad Feslihan da maden ocağının olduğu bölgeye gelerek bilgi aldı.

Feslihan, yaptığı açıklamada, madenin göynük Mahallesi'nin üst bölümündeki Mezardibi mevkisinde bulunduğunu kaydetti.

Madende metan ve karbonmonoksit gazı sıkışması meydana geldiğine işaret eden Feslihan, maden ocağının tahliye edildiğini, 112, afad ve itfaiye ekiplerinin bölgedeki çalışmalarına başladığını açıkladı.

Kaymakam Feslihan, "2 işçiye şu anda ulaşılamadı. Kurtarma çalışması devam ediyor. Diğer işçilerden de gazdan etkilenenler var. Onlara da sağlık ekipleri müdahale ediyor." diye konuştu.