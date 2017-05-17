Antalya'da konutlarındaki bir evde

Giriş Tarihi: 17.5.2017 08:27 Güncelleme Tarihi: 17.5.2017 08:31
Antalya'da TOKİ konutlarındaki bir evde patlama

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir evde  meydana gelen nın ardından bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi  inceleme yaptı. İl Emniyet Müdürü Uzunkaya patlamayla ilgili incelemenin sürdüğünü belirtirken "Şu an bir kadın, bir erkek cesedi var, kesin olarak söylüyorum, terör bağlantısı yok" dedi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir evde yaşanan da iki kişi öldü. Olayda terör bağlantısı olmadığı açıklandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde konutlarında 4 katlı bir binanın 3'üncü katından gelen patlama sesini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler binanın çevresine emniyet şeridi çekerek inceleme yaptı.

İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Uzunkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay yerinde iki ceset bulunduğunu belirtti.

Patlamanın nedeniyle ilgili araştırmanın sürdüğünü dile getiren Uzunkaya, "Şu an bir kadın, bir erkek cesedi var. İki kişi öldü, biri kadın biri erkek. Geniş çaplı incelememiz devam ediyor. Kesin olarak söylüyorum, terör bağlantısı yok." diye konuştu.

Bu arada, olayda yaşamını yitiren kadının isminin Nurcan, erkeğin isminin ise Mustafa olduğu, söz konusu kadının gece kulüplerinde çalıştığı öğrenildi.

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Antalya'da TOKİ konutlarındaki bir evde patlama
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