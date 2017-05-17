Fazla enerji içeceği genç yaşta öldürdü

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde sağlıklı bir hayat sürerken, arkadaşlarının gözleri önünde aniden yığılarak yaşamını yitiren 16 yaşındaki lise öğrencisi Davis Allen Cripe'nin aşırı kafein tüketiminden dolayı hayatını kaybettiği ortaya çıktı. 26 Nisan tarihinde okuldayken fenalaşan Cripe'nin otopsi raporunda, gencin normal boy ve kiloda olduğu, alkol veya uyuşturucu kullanmadığı ancak kalbinde ani bir ritim bozukluğunun meydana geldiği belirtildi. Bu ritim bozukluğuna gencin fazla tükettiği enerji içeceklerinin neden olduğu belirtildi.



GENÇLERE UYARI

Gencin babası Sean Cripe "Her ebeveyn gibi biz de oğlumuzun üstüne titrerdik. Ancak oğlumuzu hiç beklenmedik bir biçimde yitirdik. Bir araba kazası değildi, onu öldüren enerji içecekleri oldu" ifadelerini kullandı. Otopsi raporunu basınla paylaşan doktor Gary Watts gençlere seslenerek "Enerji içeceklerini ne miktarda tükettiğinize dikkat edin" uyarısında bulundu. Uzmanlar, aşırı kafein tüketiminin yüksek tansiyon, çarpıntı, kusma ve nöbetlere neden olabileceğini söylüyor.