Gomez ve Almeida da mağdurmuş

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Gregory Van der Wiel'in 'Beni 4.5 milyon dolar dolandırdı' şikâyeti üzerine önceki akşam Sinan S. ile birlikte gözaltına alınan menajer Ümit Akbulut'un mağdurları artıyor. Akbulut'un Beşiktaşlı eski futbolcular Mario Gomez ve Hugo Almeida'nın yanı sıra eski Galatasaraylı Nordin Amrabat ile Lübnanlı ve Taylandlı iki spor kulübünü de dolandırdığı ileri sürüldü. Lübnanlı kulübün avukatı da Emniyet Müdürlüğü'ne gidip bilgi aldı. Van der Wiel'in, Galatasaray'da oynayan Lukas Podolski gibi tanınan bir markaya sahip olmak için kendisinden yardım istediğini söyleyen Akbulut, 4.2 milyon dolara anlaştıkları işi erteleyince kendisinden şikayetçi olduğunu öne sürdü.