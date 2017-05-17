Milli Piyango - Şans Topu çekiliş sonucu - 17 Mayıs 2017

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu oyununun 831'inci hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 5, 6, 9, 10, 14 ve artı 1 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 692 bin 274 lira 81 kuruş haftaya devretti. İşte Şans Topu çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar!

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 692 bin 274 lira 81 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 5 bilen 19 kişi 3 bin 644'er lira, 4 artı 1 bilen 191 kişi 362 lira 45'er kuruş, 4 bilen 2 bin 825 kişi 32 lira 75'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 204 kişi 22 lira 70'er kuruş, 3 bilen 80 bin 433 kişi 4'er lira, 2 artı 1 bilen 49 bin 84 kişi 6 lira 65'er kuruş, 1 artı 1 bilen 160 bin 533 kişi de 3 lira 85'er kuruş ikramiye alacak.