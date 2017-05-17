- - 17 Mayıs 2017

Giriş Tarihi: 17.5.2017 22:29 Güncelleme Tarihi: 17.5.2017 22:29
Milli Piyango - Şans Topu çekiliş sonucu - 17 Mayıs 2017

İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyununun 831'inci hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 5, 6, 9, 10, 14 ve artı 1 olarak belirlendi. itibarıyla 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 692 bin 274 lira 81 kuruş haftaya devretti. hakkında tüm detaylar haberimizde

İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyununun 831'inci hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 5, 6, 9, 10, 14 ve artı 1 olarak belirlendi. itibarıyla 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 692 bin 274 lira 81 kuruş haftaya devretti. İşte hakkında tüm detaylar!

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 692 bin 274 lira 81 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 5 bilen 19 kişi 3 bin 644'er lira, 4 artı 1 bilen 191 kişi 362 lira 45'er kuruş, 4 bilen 2 bin 825 kişi 32 lira 75'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 204 kişi 22 lira 70'er kuruş, 3 bilen 80 bin 433 kişi 4'er lira, 2 artı 1 bilen 49 bin 84 kişi 6 lira 65'er kuruş, 1 artı 1 bilen 160 bin 533 kişi de 3 lira 85'er kuruş ikramiye alacak.

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Milli Piyango - Şans Topu çekiliş sonucu - 17 Mayıs 2017
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