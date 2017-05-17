Ölümlü kazada kavgayı, polis havaya ateş ederek yatıştırdı

Tahir Şık'ın sıkıştığı araçtan çıkarılması geciktiği gerekçesiyle yakınları polise saldırdı. Polis olayları, havaya ateş ederek ve biber gazı kullanarak yatıştırdı. Merkez Osmangazi İlçesi İstanbul Caddesi'nin Tofaş fabrikası önündeki trafik sinyalizasyonun bulunduğu yerde, kent merkezine doğru seyir halinde olan meyve yüklü 16 CZG 11 plakalı kamyonetin sürücüsü Yasin Şık, bugün saat 10.30 sıralarında ilk olarak Yasin Ortakaya'nın kullandığı 16 EV 763 plakalı cipe yandan çarptı, ardından aynı cadde üzerinde park halindeki 73 FA 199 plakalı hafriyat yüklü kamyona arkadan çarptı. Kaza sonrası kamyonette yolcu olarak bulunan sürücünün kardeşi Tahir Şık sıkıştığı araçta hayatını kaybetti. Yaralı olan ve o da sıkışan Yasin Şık ise AFAD ve Bursa itfaiyesi tarafından kurtarıldı.



ORTALIK KARIŞTI POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI



Sürücü Yasin Şık'ın kurtarılmasının ardından ekipler hayatını kaybeden Tahir Şık'ı araçtan çıkarmak için yoğun çaba harcadı. Olay yerine gelen Şık'ın yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Tahir Şık'ın araç içersinden kurtarılması sırasında kurtarma ekiplerinin geciktiğini ileri süren Şık'ın yakınları, polisle tartışmaya başladı. Bu sırada ortalık bir anda karıştı ve Şık'ın yakınları polise saldırmak istedi. Olayları yatıştırmak isteyen polis kavganın büyümesi üzerine havaya 2 el ateş etti. Polis, biber gazı sıkarak olayları yatıştırdı.





YOL SAATLERCE TRAFİĞE KAPALI KALDI



Kazanın meydana gelmesinin ardından İstanbul-Bursa yolu 3 saat boyunca araç trafiğine kapatıldı. Yolun tamamen kapanmasıyla birlikte İstanbul-Yalova istikametinden gelerek şehir merkezi istikametinde giden araçların geçişi Demirtaş Mahallesi'ndeki alternatif karayolu güzergahından sağlandı.