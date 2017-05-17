bidonlarında sevkıyatı

Giriş Tarihi: 17.5.2017 06:28 Güncelleme Tarihi: 17.5.2017 06:48
Salça bidonlarında esrar sevkıyatı

Uşak'ta jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, bir otomobildeki domates sı bidonlarının içinde 8 kilo 950 gram ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah Afyonkarahisar'dan Uşak'a uyuşturucu madde getirileceği yönünde ihbar aldı.

Afyonkarahisar plakalı aracı takibe alan ekipler, şehir merkezinde uyuşturucu maddenin başka bir araca nakledildiği sırada operasyon başlattı.

Aracı durduran polis, 'Tora' adlı eğitimli narkotik köpeğiyle yaptığı aramada, 4 plastik bidonu ve 1 karton kutuda 9 paket halinde 8 kilo 950 gram ele geçirdi. Olayla ilgili İ.A. (38) ve A.A. (42) gözaltına alındı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Salça bidonlarında esrar sevkıyatı
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