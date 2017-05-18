14 yıldır görmediği annesinden helallik almaya gidiyordu...

Zafer Üstün idaresindeki 34 ZZ 6516 plakalı yolcu otobüsü, dün Bursa'dan Van'a giderken Elazığ-Bingöl karayolu Karakoçan ilçesi Bulgurcuk köyü yakınlarında, ilk belirlemelere göre hatalı sollama nedeniyle, önünde seyreden Zafer Apalak'ın kullandığı 33 FH 380 plakalı demir yüklü tıra arkadan çarpmıştı. Kazada 2 kişi ölmüş, 30 kişi yaralanmıştı.

Kazada hayatını kaybeden Mustafa Olgun'un (63) cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesinde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Olgun'un cenazesini teslim almak için kente gelen yakınlarından yeğeni Zeynel Abidin Dikmenözü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dayısının emekliye ayrıldığını ve yaklaşık 2 ay önce, İstanbul'dan, daire aldığı Yalova'nın Çınarcık ilçesine yerleştiğini söyledi.

"ANNEMDEN HELALLİK ALACAĞIM"

Dayısının hac kurasında isminin çıktığını, hacca gitmeye hazırlandığını anlatan Dikmenözü, hacca gitmeden önce de Van'da yaşayan annesi Hanım Olgun'dan helallik almak istediğini kaydetti.

Dikmenözü, "Ailesine, 'Ben gideceğim annemden helallik alacağım' diyor. Yola çıkıyor, kaza oluyor. Dayım yaklaşık 14 yıldır annesini görmemişti. Helallik almaya gidiyordu. İnşallah hac görevi kabul olmuştur." diye konuştu.

Olgun'un cenazesinin İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Kazada yaşamını yitiren yolculardan Mehmet Senar Sekin'in cenazesi de Karakoçan Devlet Hastanesindeki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Cenazenin Bitlis'in Ahlat ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada yaralanan 30 kişinin kaldırıldıkları Bingöl Devlet Hastanesi, Karakoçan Devlet Hastanesi, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavileri sürüyor.

Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan otobüs şoförü Zafer Üstün'ün emniyetteki işlemleri devam ediyor.