Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Ayten Mutlu yönetimindeki 06 FV 3859 plakalı otomobil, Karagöl yolu Kışlacık Mahallesi mevkisinde Çubuk Belediyesine ait kamp merkezinin önünde kontrolden çıkarak yol kenarındaki tümseğe çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışarak yaralanan sürücü Mutlu ile Emre Şahin (23), Onur Kuru (26) ve Ayşe Serhat, çevredeki vatandaşlar tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılardan Onur Kuru, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

Mutlu, Şahin ve Serhat ise Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bu hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Ayşe Serhat'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.