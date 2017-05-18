Aşk bombası!

Akıllara
durgunluk veren olay dün Antalya
'da yaşandı. Mustafa Alper
(49) dün, sevgilisi Nurcan Demiröz
'ün (52) evine gitti. Kapıya dayandı. İkili, konuşmaya başladı. Aralarında tartışma çıktı. Kadın kapıyı kapattığı sırada, eski madenci olan Alper, yanında getirdiği dinamiti patlattı.
Daire yerle bir oldu. Alper ve Demiröz hayatını kaybetti. Alt ve üst katlardaki dairelerde hasar meydana geldi. Cemile Tunç, "Biz gök gürültüsü zannettik" dedi. Komşu Rahime Yılmaz da, "Saat 5 gibi bir kavga vardı. Zaten alışkındık onların kavgalarına. Önemsemedik. Yatıyorduk, bir anda kapımın göbeği içeri düştü. Baktım her yerde duman vardı. Kopuk bacağın üzerine bastım. Bunlar karı koca değil sevgililer
" diye konuştu.
İNCELEMELER 8 SAAT SÜRDÜ
Patlama sırasında aynı dairede bulunan ve olaydan yaralanmadan kurtulan Nalan C. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. İfadesinde "Seni de öldüreceğim kendimi de"
sözlerini duyduğunu, patlama anında arka odada bulunması nedeniyle yaralanmadığını söylediği öğrenildi. Acı haber üzerine olay yerine giden Nurcan Demiröz'ün kızları fenalık geçirdi. İkilinin cenazeleri ise polis ekiplerinin yaklaşık 8 saatlik incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Saatlerdir evlerine giremeyen bina sakinleri ise dairelerine girebildi. Emniyet güçleri, soruşturma başlattı.