İstanbul Valiliği’nden geniş kapsamlı 19 Mayıs kutlaması

19 Mayıs etkinlikleri saat 9.30'da İstanbul Valisi Vasip Şahin'in katılımıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayıp saat 10.30'da Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda, İstanbul Valiliğince hazırlanan tören programıyla devam edecek.

CRR Konser Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunmasıyla başlayacak programda; marşların ardından konuşmalar, sinevizyon gösterimi, öğrencilerin seslendireceği şiirler ve sportif gösteriler gerçekleşecek. Programın sonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödül töreni de yer alacak.