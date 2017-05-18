Kocaeli'de cinayet!

Edinilen bilgiye göre olay Darıca Nene Hatun Mahallesi Turgut Reis Caddesi Misvak Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Uğur K.(32) isimli şahıs boşanma davası açtığı eşinin evine gitti. Eve gittiğinde evde bulunan ve bir kargo şirketinde çalıştığı öğrenilen Bilal O.(27) ile eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ederek tartışmaya başladı. Tartışma biranda şiddetlenerek kavgaya dönüştü ve Uğur K., Bilal O.'ya pompalı tüfekle ateş etti. Pompalı tüfekle vurulan Bilal O. aldığı yara nedeniyle kaçmaya çalışırken sokakta yere yığıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar vurulun Bilal O.'yu kanlar içinde yerde görünce durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ



İhbar üzerine hemen olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olayın yaşandığı yere kimseyi yaklaştırmadı. Vurularak ağır yaralanan şahsa müdahale etmek isteyen sağlık ekipleri Bilal O.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Meydana gelen olay sonrası Bilal O.'nun cesedi morga kaldırıldı.



Meydana gelen olay sonrası kaçmaya çalışan Uğur K. polis tarafından gözaltına alınırken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.