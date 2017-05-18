Kuaför, uyuşturucu ticaretinden 15 yıl hapse çarptırıldı

Kuaför Remzi Karataş'ın, merkez Kocasinan İlçesine bağlı Sivas Caddesi üzerindeki işyerinde polisin yaptığı aramada 3.5 gram metamfetamin, 0.90 gram bonzai, 29.30 gram eroin, 5 extacy tablet ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan Karataş, tutuklandı ve hakkında Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla dava açıldı.



Savunmasında suçlamayı reddeden Remzi Karataş'ı mahkeme uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 15 yıl hapis ve 1600 lira adli para cezasına çarptırdı.