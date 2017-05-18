Milli Piyango - Süper Loto çekiliş sonuçları - 18 Mayıs 2017

Süper Loto sonucu belli oldu! Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Süper Loto oyununun 500'üncü hafta çekilişi yapıldı. Süper Loto çekiliş sonucu, bu haftanın kazandıran numaraları 5, 6, 11, 15, 41 ve 47 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla 6 bilen çıkmayınca 9 milyon 261 bin 878 lira 9 kuruş ikramiye haftaya devretti. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar!

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 9 milyon 261 bin 878 lira 9 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 500'üncü hafta çekilişinde 5 bilen 52 kişi 13 bin 147 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 894 kişi 189'ar lira, 3 bilen 86 bin 704 kişi 14 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, 2 milyon 685 bin 509 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 940 bin 925 lira 36 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 85 bin 55 lira 26 kuruş kamuya aktarılacak.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kuponda 6 adet kolon ve kolon başına toplam 54 adet sayı bulunur. Bir adet oynamak için bu sayılardan 6 adedi seçilip kalemle işaretlenir. İsterseniz kuponunuzu sen seç yöntemiyle makineye otomatik olarak doldurtabilirsiniz. Çoklu çekiliş işaretlerseniz aynı kuponu iki, üç ya da dört haftalık oynayabilirsiniz. Eğer otomatik olarak makineye doldurtmak yerine kendiniz seçerek oynamak istiyorsanız; Bir kolonda mevcut olan 1′den 54′e kadar olan sayılardan altı adedini seçip işaretlemeniz yeterlidir. Seçtiğiniz sayıların üzerini kalemle işaretlemeniz suretiyle toplamda en az 3 adet doğru sayıyı tutturmanız gerekecektir. İkramiyeler toplamda 3, 4, 5 ve 6 adet sayıyı doğru tahmin edebilen katılımcılar arasında paylaştırılır. Elbette 6 adet sayıyı tek seferde doğru tahmin edebilen katılımcı büyük ikramiyeyi kazanır.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Toplamda kazanan altı numaranın belirlendiği Süper Loto oyununda çekiliş sonuçları resmi olarak Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanmaktadır. Vatandaşlar Süper Loto sonuçlarını öğrenmek için MPİ resmi sitesini ziyaret edebilirler.