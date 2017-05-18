Yaşlı adam evinde ölü bulundu

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 18.5.2017 09:39 Güncelleme Tarihi: 18.5.2017 09:44
Yaşlı adam evinde ölü bulundu

'in ilçesine bağlı Dada Mahallesi'nde yalnız yaşayan bir şahıs, evinde ölü olarak bulundu.

Dada Mahallesi'nde yalnız yaşayan 77 yaşındaki R.D.'den bir süredir haber alamayan yakınları, durumu itfaiye ve ya bildirdi. Şahsın evine gelen itfaiye ekipleri kapıyı açarak eve girdi. Evde lavabo başında R.D.'nin öldüğünü tespit eden ekipler, durumu jandarmaya bildirerek olay yerine ekip istedi.

Jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Dursunbey Cumhuriyet Savcısı şahsın cesedi üzerinde yaptığı ön otopsinin ardından cesedi ayrıntılı otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk etti. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, R.D.'nin ölüm haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşadı.
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Yaşlı adam evinde ölü bulundu
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