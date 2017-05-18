Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Dursunbey
Dada Mahallesi'nde yalnız yaşayan 77 yaşındaki R.D.'den bir süredir haber alamayan yakınları, durumu itfaiye ve jandarma
ya bildirdi. Şahsın evine gelen itfaiye ekipleri kapıyı açarak eve girdi. Evde lavabo başında R.D.'nin öldüğünü tespit eden ekipler, durumu jandarmaya bildirerek olay yerine ekip istedi.
Jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Dursunbey Cumhuriyet Savcısı şahsın cesedi üzerinde yaptığı ön otopsinin ardından cesedi ayrıntılı otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk etti. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, R.D.'nin ölüm haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşadı.