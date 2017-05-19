Balon şişirirken aort damarı yırtılan kadın öldü

Dün, Gebze Tatlıkuyu Mahallesi kapalı pazar yerinde düzenlenen Trabzonlular Festivali'nde, İHH'nın kimsesiz çocuklar yararına açtığı stantta görev alan Lütfiye Gül balon şişirirken bir anda rahatsızlandı.

Lütfiye Gül'ün rahatsızlandığını görenler 112 Acil'den yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslaDarıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Lütfiye Gül'ün yapılan kontrolünde aort damarının yırtıldığı tespit edildi.

İstanbul Kartal Koşuyolu Hastanesi'ne sevk edilen Lütfiye Gül'ün ambulansta duran kalbi kalp masajı ile yeniden çalıştırıldı. Ameliyata alınan Lütfiye Gül yaşamını yitirdi.



Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nde veri elamanı olarak çalışan Lütfiye Gül'ün cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Bilecik'e gönderildi.