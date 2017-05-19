Çevreci çiftin katili kiralık çıktı

Antalya
'nın Finike ilçesinde yaşadıkları dağ evinde geçen hafta öldürülen çevreci Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin, katil zanlısı Ali Yumaç, jandarmadaki ifadesini değiştirdi. Zanlı, savcılık ve mahkeme ifadelerinde, "Mermer ocağında çalışan, adını bilmediğim, 65-70 yaşlarında, siyah cip kullanan, beyaz saçlı, sürekli kirli sakalla gezen, 'Çirkin' lakaplı adam 8 Mayıs'ta yanıma gelip, 'cebinde paran var mı?' diye sordu. Bende 'yok' dedim. Bunun üzerine, cebinden 3 bin lira çıkarıp, 'sana bir iş teklif edeceğim. Bizim ocak bunlar yüzünden kapandı, sen bunları hallet, şu 3 bin lirayı al, 47 bin lirayı da olaydan sonra vereceğim. Olaya hırsızlık süsü vereceksin, para çalarsan kendine, diğer çaldıklarını da dipsiz kuyuya atacaksın' dedi. Keşif için eşimle çay içme bahanesiyle 4 yıldır tanıdığım Büyüknohutçu çiftinin evine de gittim. Olay akşamı Ali Ulvi Büyüknohutçu'yu öldürme düşüncem belli oranda vardı ama eşini öldürme düşüncem yoktu. Eve girdiğimde bana fener doğrultunca panikledim.Sonra da kadına ateş ettim. Çirkinden aldığım 3 bin lira ile evden çaldığım 2 bin 100 lirayı eşime verdim. Ertesi gün Çirkin'i bulmak için mermer ocağına gittim. Çok pişmanım" dedi.