Güne acı haberlerle uyandık! Ölü ve yaralılar var

Giriş Tarihi: 19.5.2017 07:39 Güncelleme Tarihi: 19.5.2017 08:18
Güne acı haberlerle uyandık! Ölü ve yaralılar var

Geçtiğimiz günlerde Muğla'da meydana gelen korkunç nın ardından bu kez de ve 'ta korkunç iki kaza meydana geldi.

'de iki kamyonun çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kayseri istikametine giden Salih Alus (59) idaresindeki 38 LA 953 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Recep Korkmaz'ın (46) kullandığı 06 DP 5696 plakalı kamyon, Kırıkkale-Kayseri karayolunun 19. kilometresinde yol çalışması nedeniyle ulaşımın tek yönden sağlandığı bölümde çarpıştı.

da, kamyon sürücüleri Alus ile Korkmaz olay yerinde yaşamını yitirdi.

SİVAS'TA KAZA: 2 ÖLÜ

'ın Suşehri ilçesinde, yakınlarından vefat eden birisinin cenaze törenine gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abdullah Mutlu (51) yönetimindeki 34 AY 5629 plakalı minibüs, D-100 karayolu Kösedağ Deresi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Mutlu ile araçta bulunan Süleyman Şahin (51), Oğuzhan Karakoç (21), Günay Coşkun (45), Ramis (41) ve Engin Mutlu (45) yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Günay Coşkun ve Ramis Mutlu müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Güne acı haberlerle uyandık! Ölü ve yaralılar var
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