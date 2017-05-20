10 dakikada 110.5 milyon dolara satıldı

Japon işadamı Yusaku, 27 yaşındayken uyuşturucudan ölen çağdaş sanatçı BasquIat'In tablosuna servet ödedi



ABD New York'taki müzayedede ABD'li ressam Jean-Michel Basquiat'ın bir eseri 110.5 milyon dolara alıcı buldu. Sanatçının müzayede rekoruna imza atan satışta eserin yeni sahibi bir önceki tablosunu 57.3 milyon dolara satın alan Japon işadamı Yusaku Maezawa (40) oldu. Sotheby's Müzayede Evi'nin "Çağdaş Sanat" açık artırmasına, 1988'de 27 yaşındayken aşırı doz uyuşturucudan ölen Basquiat damgasını vurdu. Haiti ve Porto Riko asıllı siyahi sanatçı Basquiat'ın 1982 tarihli "isimsiz" eseri 57 milyon dolar taban fiyatla satışa bunuldu. Ancak eseri koleksiyonuna katmakta kararlı olan Maezawa, 10 dakikada fiyatı 110.5 milyon dolara yükselterek sanatçının bir eserine verilen en yüksek bedelle tabloyu satın aldı. Eser daha önce 1984'te yapılan bir açık artırmada 19 bin dolara koleksiyoner Jerry ve Emily Spiegel tarafından satın alınmıştı.



41 YAŞINDA ZENGİNLER LİSTESİNDE

Müzayede haftasının son büyük açık artırmasındaki satışla önceki müzayede rekoru 57.3 milyon dolar olan ünlü ressam Basquiat, bunu ikiye katlamış oldu. Maezawa , satın aldığı tablonun önünde önceden çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabında paylaştı. 41 yaşındaki ünlü Japon girişimci 1988'de Start Today şirketini kurarak iş dünyasına adım attı. 2011'de açtığı Zozotown isimli internet alışveriş sitesiyle 6 yılda servetine servet katan Maezawa 4 milyar dolarlık servetiyle Japonya'nın en zengin 30'uncu kişisi oldu.