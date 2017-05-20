Son dakika haberi: Erzincan'da korkutan !

Giriş Tarihi: 20.5.2017 14:27 Güncelleme Tarihi: 20.5.2017 14:29
Son dakika haberi: Erzincan'da korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden son dakika edinilen bilgilere göre Erzincan'da 4.2 büyüklüğünde meydana geldi. Erzincan'da yaşanan deprem sonrası vatandaşlar panik yaşadı

Kandilli Rasathanesi'nden edinilen bilgilere göre Erzincan'da 4.2 büyüklüğünde meydana geldi. Erzincan'da yaşanan deprem sonrası vatandaşlar büyük panik yaşadı. İşte Erzincan'da yaşanan son depremler

CAN VE MAL KAYBI YOK

Depremin saat 14.05'te meydana geldiği belirtildi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerene göre yerin 5 km derinliğindeki depremin büyüklüğü 4.2.

Deprem sonrası can yada mal kaybı olmadığına dair yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmadı.
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Erzincan'da korkutan deprem!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz