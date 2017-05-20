Son dakika haberi: Erzincan'da korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden edinilen bilgilere göre Erzincan'da 4.2 büyüklüğünde deprem
meydana geldi. Erzincan'da yaşanan deprem sonrası vatandaşlar büyük panik yaşadı. İşte Erzincan'da yaşanan son depremler
CAN VE MAL KAYBI YOK
Depremin saat 14.05'te meydana geldiği belirtildi
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerene göre yerin 5 km derinliğindeki depremin büyüklüğü 4.2.
Deprem sonrası can yada mal kaybı olmadığına dair yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmadı.