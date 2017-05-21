lileri taşıyan otobüs Polatlı'da yaptı

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 21.5.2017 10:38 Güncelleme Tarihi: 21.5.2017 10:43
AK Partilileri taşıyan otobüs Polatlı'da kaza yaptı

3. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne gelen partilileri taşıyan otobüsün Polatlı'da yapması sonucu 26 kişi yaralandı.

3. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne partilileri taşıyan otobüsün Polatlı'da alt geçit aydınlatmasına çarpması sonucu 26 kişi yaralandı.

İzmir'den AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne katılmak üzere dün gece yola çıkan partilileri taşıyan, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 ZJG 80 plakalı otobüs, saat 07.30 sıralarında Polatlı'da kontrolden çıkarak Gazitepe Alt Geçidi'nin aydınlatmasına çarptı.

da 26 kişi yaralanırken içinde 39 kişinin bulunduğu otobüste hasar meydana geldi. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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AK Partilileri taşıyan otobüs Polatlı'da kaza yaptı
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