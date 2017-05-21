Bursa'da kadın cinayeti! Eşini öldürüp teslim oldu

KIZLARINI YAN ODAYA BIRAKTI



Edinilen bilgiye göre, İnegöl ilçesi Hasanpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Cihan E. (36) ile eşi Hatice E. (23) arasında sabah saat 07.00 sıralarında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkeli koca, 5 yaşındaki kızı Sıla ile 3 yaşındaki Ela'yı yan odaya bıraktı.







EŞİNİ SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

Kızlarını yan odaya bıraktıktan sonra yatak odasına giden Cihan E., silahını eşinin kafasına dayayarak ateş etti. Eşini tek kurşunla öldüren koca, daha sonra özel aracıyla İnegöl Jandarma Komutanlığına bağlı Kurşunlu Karakoluna giderek eşini öldürdüğünü söyleyip teslim oldu. Eve gelen kadının yakınları sinir krizleri geçirerek gözyaşlarına boğuldular.







SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Zanlının cinayette kullandığı silahı dereye attığını söylemesi üzerine jandarma ekipleri silahın bulunması için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Dere kenarına gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede dere içerisindeki silahı bularak jandarma ekiplerine teslim ettiler. Evde savcının incelemesinin ardından kadının cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.







