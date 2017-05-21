Oğlunu görmek için bıçakla kreşi basan zanlı tutuklandı

Oğlunun kaldığı kreşte görevlileri ve velileri bıçakla tehdit ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen Emrah Ö'nün savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "bıçakla tehdit" suçundan tutuklandı.

Bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Emrah Ö. (31), dün 1,5 yaşındaki oğlu M.A.Ö'nün Yeşilırmak Caddesi'ndeki kreşine giderek veli ve çalışanları bıçakla tehdit etmişti. Kreşin bahçesindeki demir kapının üzerinden tırmanarak dışarıya çıkan Emrah Ö, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Zanlının kreşte bıçakla veli, öğretmen ve görevlileri tehdit etmesi de güvenlik kamerasına yansımıştı.