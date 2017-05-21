Rus mankenler Diyarbakır surlarında!

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçesinde gelinlik ve yöresel kıyafet modellerini tanıtmak üzere kente 5 Rus manken getirdi. Sabah saatlerinde kente gelen Rus mankenler, önce Sur İlçesinde kahvaltı yaptı. Rus mankenler, daha sonra defileye katılacakları gelinlik, nişan ve kına kıyafetlerini giyerek On Gözlü Köprü'ye geldi. Burada bol bol fotoğraf çeken Rus mankenler daha sonra davul- zurna eşliğinde halay çekti. Halayın ardından mini bir defile yapan Rus mankenler, vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Mankenler daha sonra Surlara çıkarak hatıra fotoğrafı çekti.