Yanaklarının sıkılmasını ticarete dönüştürdü

Batman'da 25 yaşındaki engelli genç Nurullah Pılgız, çevresi tarafından sürekli yanaklarının sıkılmasından rahatsız olunca, durumu ticarete dönüştürdü. Boynuna, "Yanak sıkmak 1 TL" yazısı asarak, cadde cadde, sokak sokak dolaşan Pılgız'a, kent halkı yoğun ilgi göstererek, 1 TL verip, yanaklarını sıktı. Batman'da kendisini tanımayan kimsenin olmadığını belirten Pılgız,dedi.Nurullah'ı göğsünde yazı ile gören Sevban Sevkal, uzun süreden beri Nurullah'ı gördüğü yerde yanaklarını sıktığını ve kendisini çok sevdiğini belirterek,diye konuştu.İshak Gün ise, Nurullah'ın fenomen biri olduğunu ve insanların kendisini sevdiği için şakalaştığını ifade ederek,şeklinde konuştu.