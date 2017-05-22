Adana'da silahlı kavga: 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, Merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi 391 Sokak'ta Sergen Z. (26), akrabası Cem Z. (23) ile beraber gittiği kahvehanede oturan Sezgin K. (22), Fırat K. (21) ve Suat B'yle (24) henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen tartışmada Cem Z. pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalarla 2'si ağır 5 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan polis, Cem Z'yi tedavisinin ardından gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturması sürüyor.