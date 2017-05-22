Evin bahçesinde ölü bulundu

Olay, bu sabah Meydan Mahallesi 953'nolu Sokak'taki Akça Apartmanı'nda meydana geldi. Apartman sakinleri sabah saatlerinde 3'üncü katta yallnız yaşayan Ahmet Çini'yi bina balkonlarının bulunduğu cephede hareketsiz halde buldu.

Bunun üzerine polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. sevk edilen sağlık görevlileri Çini'nin öldüğünü saptadı. Bacağında kırıklar bulunan Çini'nin balkondan düşmüş olabileceği üzerinde durulurken cesedi otopsi yapılmak için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

