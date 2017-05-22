Evin sinde ölü bulundu

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 22.5.2017 14:39
Evin bahçesinde ölü bulundu

AKSARAY'da ını yalnız sürdüren 62 yaşındaki Ahmet Çini, evin sinde, balkonların bulunduğu cephede ölü bulundu. Bacağından kırıklar oluşan Çini'ni, 3'üncü kattaki evinin balkonundan düşmüş olabileceği üzerinde duruluyor.

Olay, bu sabah Meydan Mahallesi 953'nolu Sokak'taki Akça Apartmanı'nda meydana geldi. Apartman sakinleri sabah saatlerinde 3'üncü katta yallnız yaşayan Ahmet Çini'yi bina balkonlarının bulunduğu cephede hareketsiz halde buldu.

Bunun üzerine polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. sevk edilen sağlık görevlileri Çini'nin öldüğünü saptadı. Bacağında kırıklar bulunan Çini'nin balkondan düşmüş olabileceği üzerinde durulurken cesedi otopsi yapılmak için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kesin nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

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Evin bahçesinde ölü bulundu
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