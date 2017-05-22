‘Hokkabaz’ filmi gerçek oldu!

İddiaya göre; Ataşehir'de evlenmek isteyen 31 yaşındaki A. Ç. uzaktan akrabalarının aracılığıyla Gaziantep'te Suriyeli 22 yaşındaki E. M. ile tanıştı. Tanıştıktan kısa süre sonra A. Ç., E. M.'ye imam nikahı kıydı. E. M.'nin babasına 10 bin lira süt parası veren A. Ç. kızı ve ailesini alarak İstanbul'a geldi. Düğün hazırlığı için İstanbul'a gelen E. M. ile ailesi altınlar ile paraları alarak kayıplara karıştı.



EŞARBINI DEĞİŞTİREREK ALTINLARLA KAÇTI

Ç. ile E. M. düğün hazırlıkları yapmak için bir alışveriş merkezine gittiler. Damat adayı A. Ç. giysi denemek için cüzdanını gelin adayı E. M.'ye bıraktı. A. Ç. erkek reyonuna gittiği esnada E. M. Cüzdanı ve altınları alarak kayıplara karıştı. E. M.'nin bir dakika içinde eşarbını değiştirerek kaçtı öğrenildi.

POLİSLER ŞAHISLARI ARIYOR

Gelin adayı E. M. 30 bin liralık altın ile kayıplara karıştıktan sonra dolandırıldığının farkına varan A. Ç. polise başvurdu. Polis merkezine giden A. Ç., E. M. tarafından dolandırıldığını söyleyerek davacı oldu. Alışveriş merkezinin kameralarını inceleyen polisler şahısları bulmak için arama başlattı.

''TELEFON ÜZERİNDEN 6-7 KIZ GÖSTERDİLER''

Şahıslardan şikayetçi olan damat adayı A. Ç. "Bundan 3- 4 gün önce Gaziantep'de yakın bir akrabamız vasıtası ile bir kız var dediler. Bununla ilgili bizi oraya davet ettiler. Biz gittik kızı gördük anlaştık. Ondan sonra bir iki aracı vardı yanlarında onlar birkaç tane daha bana kız gösterdiler. Telefon üzerinden 6- 7 tane kız gösterdiler. Aracılarda bir tanesi 'benim kendi öz kardeşimin kızı var onu sana verelim dediler. 10 bin lira babasına verirsin, 10 bin lira da altın alırsın kız senin olur 'dediler. Biz tamam dedik. Kızın babasına 10 bin lirayı takdim ettik. Kızın annesi, babası ve kendisini aracımla İstanbul'a getirdim. Bir gece burada kaldılar. Ertesi gün kızın annesi ile babası Adana'ya geri döndü. Sonra öğrendik ki bilet aldığımız şahıslar kesinlikle otobüse binerek Adana'ya dönmemişler. İstanbul'da kaldıkları anlaşıldı. Sonra ben bu evleneceğim şahısla düğün hazırlıklarına başlamak için İstanbul'da bir alışveriş merkezine gittik. Cüzdanımı kendisine tutması için vererek erkekler reyonuna gittiğimde aradan bir dakika geçtikten sonra geri döndüğümde benimle evlenecek olan kişinin kaçtığını anladım. Hemen polislere haber verdim. Kamera kayıtlarına baktılar. Ben arkama döner dönmez başındaki eşarbı değiştirip koşarak kaçtığı ortaya çıktı. Kendisini Suriye vatandaşı olarak tanıttılar bize. Düğün hediyesi olarak 10 bin lira değerinde bilezik ve evde bulunan 4 adet bilezik takmıştık" dedi.

Cem Yılmaz'ın başrolünde oynadığı filmde de gelin düğüne kısa bir süre kala altınları alıp kayıplara karışmıştı. Polis her yerde dolandırıcı Suriyeli gelini arıyor.