İstanbul'da büyük yangın! Patlamalar oluyor

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın yağ depolarında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında zaman zaman meydana gelen patlamalar paniğe neden oldu. Yangın kontrol altına alınırken fabrikada maddi hasar meydana geldi.

YANGIN YAĞ DEPOLARININ OLDUĞU BÖLÜME SIÇRADI

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada saat 16.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yağ depolarının olduğu bölüme sıçradı. Depoların da tutuşmasıyla tüm fabrika bir anda alevler içinde kaldı.

PATLAMALAR MEYDANA GELİYOR

Yer yer patlamaların meydana geldiği yangın nedeniyle gökyüzünü yoğun bir duman kapladı. Fabrika çalışanları hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri gönderildi. Kısa sürede fabrikaya gelen ekipler yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi.