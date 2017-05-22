İstanbul'da korkutan doğalgaz patlaması!

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 22.5.2017 12:39 Güncelleme Tarihi: 22.5.2017 12:58
İstanbul'da korkutan doğalgaz patlaması!

İstanbul Bağcılar'da su borusu döşenirken iş makinası doğalgaz borusunu deldi, doğalgaz patlaması meydana geldi. İş makinesi ile bir kamyonet alev alev yandı. Patlamayla birlikte alevler metrelerce havaya yükselirken, yaşanan panik anları vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi

Olay, saat 10.30 sıralarında Bağcılar Dağyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yapılan alt yapı çalışmaları sırasında, bir iş makinesi caddeden geçtiği esnada doğalgaz borusunu delerek patlattı. Patlamanın şiddetiyle alevler bir apartman boyu kadar yükselerek çevredekilere korkulu anlar yaşattı.

KAMYONET VE İŞ MAKİNESİ YANARAK HASAR GÖRDÜ

Patlama esnasında yoldan geçen bir kamyonet ve iş makinesi yanarak hasar gördü. Çevredeki birçok esnafın dükkanında sanayi tüplerinin olması nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler doğalgaz hattının vanasını kapatarak alevlere müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yaşanan panik anları anbean vatandaş kamerasına yansıdı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

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İstanbul'da korkutan doğalgaz patlaması!
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