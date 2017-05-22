Milas'ın Güllük Mahallesi'nde, Güllük-Liman yolunda tesadüfen oradan geçen vatandaşlar tarafından yanmış bir erkek cesedin bulunmasıyla, planlanan korkunç cinayet ortaya çıktı. Milas Jandarma Komutanlığının olay hakkında yaptığı incelemede, cinayetle ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.



YASAK AŞK İDDİASI

Sağlık kontrolleri ve ifade işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen; cinayeti işlediği iddia edilen M.B. ve kardeşleri A.B., M.B., E.B., M,B. ve Y.B. olmak üzere toplamda 7 kişi kasten öldürme suçlamasıyla adliyeye çıkarıldı. Cinayete kurban giden 29 yaşındaki Ziya Temür'ün, zanlılardan M.B'nin eşi F.B. ile ilişkisi olduğu ortaya çıktı.



''NAMUSUMU TEMİZLEDİM''

M.B., sorgusunda işlenilen korkunç cinayeti itiraf etti. Zanlı sorgusunda; otomatik av tüfeğiyle başından ve göğsünden vurduktan sonra benzinle yaktığını, silahı da sulak alana attığını itiraf etti. F.B.'nin eşi M.B. ifadesinde "Karımla ilişkisi varmış. Ziya Temür'ü öldürerek namusumu temizledim." ifadelerini kullandı. Temür'ün cinayetinde kullanılan otomatik av tüfeğini dalgıçlarla sulak alanda bulundu. Jandarma ekipleri, M.B. ve kardeşleri A.B., M.B., E.B., M,B. ve Y.B.'yi kasten öldürme suçlamasıyla adliyeye sevk etti. Zanlı M.B.'nin eşi F.B.'nin koruma altına alındığı kaydedildi.