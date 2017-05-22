Mayısta kardan mahsur kaldılar

Mayıs ayının son haftasına girilirken, Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Van'ın Özalp ilçesinde yaklaşık 1 haftadır etkili olan yağmur sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar kenti beyaza bürürken, hayatı durma noktasına getirdi. Her tarafın beyaz örtüyle kaplandığı ilçede, kar yağışına en çok çocuklar sevindi. Çocuklar kartopu oynayarak mayısın son haftalarında karın tadını çıkarırken, çiçek açan ağaçlar ve ekili alanlar da kar altında kaldı. Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ise ulaşımı aksattı. Kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği geçitte, birçok araç yolda kaldı. Bir yandan mayıs sonunda yağan karın şaşkınlığını yaşayan vatandaşlar, bir yandan da araçlarını iterek kardan kurtarıp yollarına devam etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren ve vatandaşlarda da şaşkınlığa yol açan kar yağışı ilçe merkezi ve yüksek kesimleri beyaza bürüdü.