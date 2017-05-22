Paranın turşusunu kurdu!

Gaziantep'te 27 yıldır onlarca farklı ülke ve birçok uygarlığa ait parayı biriktiren koleksiyoncu Esat Kaplan (50) sıra dışı bir olaya imza atarak, "Paranın turşusunu kurmak" deyimini yerine getirdi. Su geçirmeyecek şekilde muhafaza ettiği paraları, yine içi su dolu bir kavanoza koyarak turşu süsü veren koleksiyoncu, paralarını şehirle özdeşleşmesi için bu yönteme başvurduğunu söyledi. Kendine has yüzlerce çeşit yemeği ve mutfak kültürü nedeniyle, UNESCO tarafından "Yaratıcı Şehirler" kapsamında gastronomi şehri seçilen Gaziantep'e esprili bir bakış açısıyla yaklaşmak istediğini söyleyen para koleksiyoncusu Esat Kaplan, "Bunu yapmamdaki asıl amaç koleksiyonumla farkındalık oluşturmak ve paralarımı şehirle özdeşleştirmek. Yemekleriyle marka şehir haline gelmiş Gaziantep'e paranın turşusunu kurarak ben de kendimce destek olmak istedim. Koleksiyonumu ziyarete gelenler ilk olarak para turşusuna şaşkınlıkla bakıyor. Olayı mizahi boyutuyla anlattığımda ise gülümsüyorlar" dedi. Çok geniş bir kültürel mutfak zenginliği olan Gaziantep, UNESCO tarafından dünyada sadece 8 kentin bulunduğu gastronomi listesine 2016'da dokuzuncu şehir olarak eklendi.Esat Kaplan'ın kavanoz ve şişelere yerleştirdiği paralar, su geçirmeyecek şekilde muhafaza ediliyor.