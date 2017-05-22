Son dakika: Meteoroloji'den 8 il için kritik uyarı

Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu.



Trabzon Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın yurdun doğu bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.



Açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

BATI AKDENİZ İÇİN METEOROLOJİK UYARI



Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada da Batı Akdeniz bölgesinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak, ilerleyen saatlerde kuvvetli olacağı belirtildi.



Açıklamada, yağışların gece saatlerinde kadar Antalya çevreleri, Isparta'nın güney ve Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli şekilde yağacağı kaydedildi. Batı Akdeniz'de rüzgarın ise orta kuvvette eseceği vurgulandı.