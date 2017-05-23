9 yaşına kadar 90 operasyon

Bursa'da, 3 yaşındayken banyoda bulup içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören, 6 yıllık süreçte Türkiye'de 50, ABD'de ise 1 yılda 40 ameliyat geçirmesine rağmen özel bir cihazla beslenebilen 9 yaşındaki Kayra Yaman, tedavisine devam etmek için yeniden ABD'nin yolunu tutacak. Bursa'da, bugüne kadar 50 kez cerrahi operasyon geçiren, midesinin bir bölümü alınan, ağız içi, böbrek ve diğer organlarına müdahale edilen, kalın bağırsağından yemek borusu yapılan Kayra, ABD'de 1 yılı aşkın devam eden tedavi süreci ve 2'si büyük 40 ameliyata rağmen sağlığına kavuşamadı.Kayra, haziranda tekrar ABD'ye gidecek ve yapılacak kontrollerinin ardından gerekirse yeniden ameliyat edilecek. Anne Ayşen Karakaş, "Geçtiğimiz yıl mayısta Amerika'ya gittik, geldik. Tekrar gitmemiz gerekiyor. Gittiğimiz zaman artık çocuğumun durumuna göre ameliyatlar yapılması gerekiyorsa yapılacak. Eşim, oğlum ve ben gitmek zorundayız. Devlet oğlumla ikimizi gönderiyor. Tedavi masraflarımızı karşılıyor. Fakat 3'üncü bir kişinin karşılamıyor. Bizim de uzun yıllardan beri oğlumla ilgilendiğimiz için maddi durumumuz yok" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür eden Karakaş, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımız Amerika'dan geldikten sonra bizi aramıştı. Çok teşekkür ediyorum kendisine tekrar. Biz yeniden Amerika'ya gideceğiz Cumhurbaşkanım. Sizden yardım bekliyorum. İlginizi, alakanızı bekliyorum. Size ihtiyacımız var."