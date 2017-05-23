AFAD: Yardım alan değil, yardım götüren bir ülke durumuna geldik

AFAD, çeşitli kamu kuruluşlarındaki sivil savunma amir ve uzmanlara yönelik eğitim programlarından sonra, özel sektör kuruluşları sivil savunma amirlerine de eğitim vermeye başladı.

Farklı illerden gelen 500 farklı özel sektör temsilcisi, 20-27 Mayıs arasında 6 gün sürecek olan eğitim için Antalya'da buluştu.

Sivil savunma uzman ve amirlerinin, uymak zorunda oldukları mevzuat ve ihtiyaç duyacakları bilgileri paylaşmak, afet ve acil durum karşısında daha bilinçli davranabilmelerini sağlamayı amaçlayan eğitimde, "Sivil Savunma Amiri Görevleri ve Sorumluluğu", "AFAD Gönüllülüğü", "İkaz ve Alarm Sistemi", "Sığınaklar ve Yapılacak Hazırlıklar", "Daire ve Müessese Sivil Savunma Planları", "Afet Bilinci Eğitimi", "Binalarda Yangın ve Tahliye", "Gizlilik Dereceli Evrak ve Gerecin Korunması", "Koruyucu Güvenlik Hizmetleri", "Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler" başlıklı dersler verilecek.

"Sivil Savunma Uzman ve Amirlerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim 2017"nin açılış konuşmasını Başbakanlık AFAD Başkanlığı Sivil Savunma Dairesi Başkanı Ahmet Atik yaptı.

"AFAD başkanlığı olarak başta Türkiye Afet Müdahale Planı olmak üzere hazırladığımız planlar ve devam eden ulusal ve uluslararası projelerimiz ile afet yönetiminde belirlediğimiz hedeflere emin adımlarla ilerlemekteyiz" diyerek başladığı konuşmasında, "15 Temmuz gecesi yaşanan elim darbe girişiminde verdiğimiz 246 şehidimiz hepimize sivil savunma faaliyetlerinin önemini bir kez daha hatırlatmıştır'' vurgusu yaptı.

Ahmet Atik şunları söyledi: "Artık yardım alan değil yardım götüren bir ülke durumuna geldik. AFAD kurulduktan sonra 50'den fazla ülkeye afet ve acil durumlarda insani yardımda bulunduk ve arama kurtarma çalışmalarına katıldık.

Ülkemiz dünyada dara düşen her vatandaşımıza yardıma yetişecek durumda. Her ülkeye dinine ırkına bakmaksızın insani yardım götürüyoruz. Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hazırlıkları ihtiyaç olmadan önce yaparak, işyerlerimizi de afet ve acil durumlara daha dirençli hale getirmeyi hedefliyoruz. Doğal afet ya da savaş zamanı sivil halkın yardımına koşarken, ülkenin aklını ve vicdanını ortak bir merkezden harekete geçirmeye, afetlere dirençli bir toplum yaratmak için sürekli öğrenen ve eğiten bir kurum olarak ülkemizi afet ve acil durumlarda 'sıfır dakika'ya hazırlıyoruz. Bu yolda hazırladığımız İl Afet Müdahale Planları tamamlanmıştır. Ayrıca ülke genelinde toplam 25 lojistik depo kurduk. Ulusal ve yerel düzeyde, olay türü ve ölçeğine göre esnek yapıda müdahaleyi gerçekleştirebileceğimiz bir organizasyon sistemi oluşturduk. Afet ve acil durum öncesi, sırası ve sonrasında olmak üzere yapılacak çalışmaları tanımladık. Afet ve acil durumların yönetimi alanında iletişimin devamlılığının sağlanabilmesi için kesintisiz ve güvenli haberleşme sistemi geliştirdik…"

AFAD , özel sektör temsilcilerine vereceği eğitimi, 2017 yılı içinde tüm Türkiye çapında tamamlamayı amaçlıyor.