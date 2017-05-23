Arı kovanında eroin davasında iddianame hazırlandı!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle gerçekleşti: Başakşehir'de 29 Nisan'da bir kargo şirketinin işleme bölümünde polis araştırma yaptı. İstanbul'a gönderilmek üzere 30 kilo gram ağırlığındaki kolide uyuşturucu olabileceğinden şüphelenen polis koliye el koydu. Göndericisinin Yılmaz Ayvalık, alıcısının ise F.Y. olduğu kargo polis tarafından incelendi. İnceleme sonucunda koli içerisinde bir adet tahta mavi sandık bulunduğu, sandığın içerisinde de 7 adet petek bal olduğunu gören polis, bal peteklerinde herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Ancak balların içerisinde konulduğu sandığın dört tarafında bulunan tahtaların iç kısımlarına gizlenmiş vaziyette 17 adet paket halinde uyuştucu madde ele geçirdi.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Kargonun Ümraniye ilçesinden alınacak olması nedeniyle polis teslimat yerinde önlemler aldı. 2 Mayıs günü saat 14.00'de kargo şubesine gelen şüpheli Yılmaz Ayvalık, Yüksekova'dan kendisinin göndermiş olduğu ve içerisinde petek halinde balların bulunduğunu beyan ettiği kargoyu teslim almak istediğini söyledi. Bunun üzerine polis şüpheliyi yakaladı. Net ağırlığı 4 kilo 740 gram uyuşturucu maddenin 2 kilo 370 gram saf eroin içerdiği tespit edildi.

MAHKEMEDE SUSMA HAKKINI KULLANDI

Gözaltına alınan ve mahkemeye çıkarılan şüpheli susma hakkını kullandı. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede şüphelinin "Uyuştucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep edildi. İddianame kabul edilirse şüpheli Yılmaz Ayvalık önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.