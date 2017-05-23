‘Hokkabaz’ filmi gerçek oldu

İstanbul Ataşehir'de yaşayan ve evlenmek isteyen 31 yaşındaki A.Ç., uzaktan akrabalarının aracılığıyla Gaziantep'te Suriyeli 22 yaşındaki E.M. ile tanıştı. Tanıştıktan kısa süre sonra ikili imam nikâhı kıydı. E.M.'nin babasına 10 bin lira süt parası veren A.Ç. kızı ve ailesini alarak İstanbul'a geldi. Düğün hazırlığı için İstanbul'a gelen E.M. ile ailesi altınlar ile paraları alarak kayıplara karıştı. Dolandırıldığının söyleyip şikâyetçi olan damat adayı, yaşadıklarını şöyle anlattı: "3- 4 gün önce Gaziantep'e gittik. Telefon üzerinden 6- 7 tane kız gösterdiler. Aracılardan biri 'Öz kardeşimin kızı var. Onu sana verelim. 10 bin lira babasına verirsin, 10 bin lira da altın alırsın, kız senin olur' dediler. 'Tamam' dedik. Kızın babasına 10 bin lirayı takdim ettik. Kızın annesi, babası ve kendisini aracımla İstanbul'a getirdim. Bir gece burada kaldılar. Ertesi gün kızın annesi ile babası Adana'ya döndü. Sonra öğrendik ki bilet aldığımız şahıslar kesinlikle otobüse binerek Adana'ya dönmemiş. İstanbul'da kaldıkları anlaşıldı." A.Ç. şöyle devam etti: "Evleneceğim şahısla düğün hazırlıklarına başlamak için İstanbul'da bir alışveriş merkezine gittik. Cüzdanımı kendisine tutması için verip, erkekler reyonuna gittim. Aradan bir dakika geçtikten sonra geri döndüğümde kızın kaçtığını anladım. Hemen polise haber verdim. Kamera kayıtlarına baktılar. Arkama döner dönmez başındaki eşarbı değiştirip koşarak kaçtığı ortaya çıktı. Kendisini Suriye vatandaşı olarak tanıttı. Düğün hediyesi olarak 10 bin lira değerinde bilezik ve evde bulunan 4 adet bileziği takmıştık" dedi. Cem Yılmaz'ın başrolünde oynadığı filmde de gelin düğüne kısa bir süre kala altınları alıp kayıplara karışmıştı. Polis her yerde dolandırıcı Suriyeli gelini arıyor. İHA