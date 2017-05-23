İstanbul’da tarihi eser operasyonu

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, İstanbul Beyoğlu'da tarihi eser operasyonu yaptı. Tarihi eser niteliği taşıdığı belirlenen parçaların internet üzerinden fiyat belirtilmeden satışa sunulduğunu tespit eden Kaçakçılık Polisleri ilan sahibi ile irtibata geçti. Alıcı olduklarını söyleyen sivil Kaçakçılık Polisleri buluşma sağladıkları ilan sahibini iş yerinde gözaltına aldı. Parçalara ise incelenmek üzere el konuldu.



ROMA VE HELENİSTİK DÖNEM



Antikacı olduğu saptanan ilan sahibinin, antika pazarıyla ünlü Çukurcuma'da yer alan iş yerinde arama yapıldı. İş yeri sahibi N.O. gözaltına alındı. Söz konusu parçaların Roma ve Helenistik dönemine ait taştan ağırlık birimleri olduğu belirlendi. Yapılan aramalarda satışa çıkarılan küresel formlu dokuma ağırlık şağı, pişmiş toprak üçgen koni formlu dokuma ağırlığı, 13 kurşun olta iğnesi, 38 üçgen koni formlu dokuma ağırlığı, 15 adet dikdörtgen ve kare formlu ağırlıkları ile üç adet kurşun yuvarlak sapan taşı esere el konuldu.



Helenistik dönem ve Amisos Antik Kenti'nden kaldığı belirtilen 124 parça tarihi eserin İstanbul Müzeler Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi. Soruşturma kapsamında incelemenin sürdüğü bilgisine ulaşıldı. 'Tabiat Varlıkları Kanunu'na Muhalefet' kapsamında yasal işlem yapıldığı iddia edilen ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.O. serbest bırakıldı.