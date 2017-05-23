İstanbul'da zincirleme trafik sı: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 23.5.2017 06:52 Güncelleme Tarihi: 23.5.2017 06:53
İstanbul'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik sında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D100 Karayolu mevkisinde Topkapı istikametine giden Mehmet Canbolat idaresindeki 34 AE 3465 plakalı servis minibüsü kontrolden çıkarak Güney Özbay'ın kullandığı 34 AF 6192 plakalı kamyonet ve Mustafa Has yönetimindeki 34 FA 0133 plakalı otomobille çarpıştı. Daha sonra savrulan otomobil, elektrik direğine de çarptıktan sonra metrobüs yoluna girerek devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

da yaralanan otomobil sürücüsü Mustafa Has ile Adnan Danışmaz çevredeki hastanelere götürüldü.

Olay nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

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İstanbul'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
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