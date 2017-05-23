İtfaiye ekipleri öyle bir şeyle karşılaştı ki…

Edinilen bilgiye göre, Caferağa Mahallesi Neşe Sokağı'ndaki 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangını büyümeden kontrol altına alan itfaiye ekipleri, daha sonra duman tahliyesi yaptı.

Evde yaşayan ve akıl sağlığının yerinde olmadığı belirtilen Asuman Nur Cezairlioğlu, itfaiye ekiplerinin çalışmasını dışarıdan izledi.

Çalışmaların ardından evde inceleme yapan ekipler, alt katta biriken çöplerin arasında, daha önce öldüğü belirtilen ve çürümeye başladığı görülen Cezairlioğlu'nun annesi Sevgi İzmirli'nin cesediyle karşılaştı.

Ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bina sakinleri, İzmirli'yi uzun süredir görmediklerini belirterek, çok miktarda çöp biriken evden gelen kokudan da rahatsızlık duyduklarını söyledi.