Son dakika: Fikirtepe'de polisten dev operasyon!

Emniyet güçleri, fikirtepe mahallesinde 'torbacı' olarak tabir edilen, uyuşturucu hap ve bonzai gibi maddeleri sattığı tespit edilen kişilere ve bu kişilerin mesken tuuttuğu noktalara 400 polisle yıldırım operasyonu yaptı.

TÜM GİRİŞ ÇIKIŞLAR KONTROL ALTINA ALINDI

Milliyet.com.tr'nin haberine göre, kentsel dönüşüm kapsamında olan ve birçok binanın boşaltıldığı bölgede polis, 35 ayrı bölgede kontrol noktası oluşturarak mahallenin tüm giriş çıkışlarını kontrol altına aldı.



OPERASYON DEVAM EDİYOR



Özel eğitimli köpeklerin de kullanıldığı operasyon, helikopter desteğiyle devam ediyor.