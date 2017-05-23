: 'de ten dev operasyon!

Giriş Tarihi: 23.5.2017 19:08 Güncelleme Tarihi: 23.5.2017 19:13
Son dakika: Fikirtepe'de polisten dev operasyon!

İstanbul Emniyeti Narkotik Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kadıköy'ün Mahallesi'nde 97 metruk binanın bulunduğu bölgede operasyonu başlattı.

Emniyet güçleri, mahallesinde 'torbacı' olarak tabir edilen, hap ve gibi maddeleri sattığı tespit edilen kişilere ve bu kişilerin mesken tuuttuğu noktalara 400 le yıldırım operasyonu yaptı.

TÜM GİRİŞ ÇIKIŞLAR KONTROL ALTINA ALINDI

Milliyet.com.tr'nin haberine göre, kentsel dönüşüm kapsamında olan ve birçok binanın boşaltıldığı bölgede polis, 35 ayrı bölgede kontrol noktası oluşturarak mahallenin tüm giriş çıkışlarını kontrol altına aldı.

OPERASYON DEVAM EDİYOR

Özel eğitimli köpeklerin de kullanıldığı operasyon, desteğiyle devam ediyor.

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Son dakika: Fikirtepe'de polisten dev operasyon!
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