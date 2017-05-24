Bahçelievler'de otomobil yoluna girdi

Giriş Tarihi: 24.5.2017 07:16 Güncelleme Tarihi: 24.5.2017 07:19
Bahçelievler'de otomobil metrobüs yoluna girdi

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde yoluna giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

Bahçelievler'de kontrolden çıkarak yoluna giren Otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolundan Topkapı istikametine giden 34 AF 4991 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, Bahçelievler metrobüs durağı yakınında aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce aynı yönde giden Sabahat Enes yönetimindeki 34 UY 2711 otomobile çarptı. Daha sonra bariyerleri aşan otomobil, metrobüs yoluna girdi.


da yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle metrobüs seferleri tek yönlü yapılırken, D-100 karayolunun Topkapı istikametinde de uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından, trafik normale döndü.

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Bahçelievler'de otomobil metrobüs yoluna girdi
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