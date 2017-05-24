yi ladığı su kokunca fark etti...

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 24.5.2017 14:16 Güncelleme Tarihi: 24.5.2017 14:19
Bahçeyi suladığı su kokunca fark etti...

'un ilçesinde, sini layan yakınları ev sahibinin cesedini da buldu. Kuyudan gelen su kötü kokunca fark edilen cesedin 15 gündür burada bulunduğu belirlendi

Alınan bilgiye göre, ilçenin Mersin Mahallesi'nde, Adem Kara'ya (47) ait evin sini layan yakınları, koku üzerine suyun sağlandığı yu kontrol etti. Kuyu üzerine kapatılmış beton bloğu kaldıran yakınları, kuyuda ceset olduğunu görünce durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekiplerince kuyudan çıkarılan cesedin, yalnız yaşayan Adem Kara'ya ait olduğu tespit edildi. Yaklaşık 15 gündür kuyuda olduğu tahmin edilen ceset, ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Bahçeyi suladığı su kokunca fark etti...
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