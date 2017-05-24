Başhekim Belirgen ya uğradı!

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 24.5.2017 12:27 Güncelleme Tarihi: 24.5.2017 12:52
Başhekim Belirgen silahlı saldırıya uğradı!

  Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Sait Berilgen, medikalci olduğu belirtilen Sercan Gök'ün sı sonucu ağır yaralandı. Aynı silahla intihar eden saldırgan Gök'ün de yaralandığı her iki yaralının da hastane acil servisinde tedavi altına alındı

Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Sait Berilgen, öğlen saat 12.20 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple makamına gelen ve medikalci olduğu belirtilen Sercan Gök'ün sına uğradı. Açılan ateşle birlikte Prof. Dr. Berilgen ağır yaralanırken saldırgan Gök, aynı tabanca ile kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu.

BERİLGEN TEDAVİ ALTINA ALINDI

Silah sesleri üzerine odaya giren görevliler, Prof. Dr. Berilgen ve Gök'ü kanlar içerisinde yerde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı Prof. Dr. Berilgen ve saldırgan Gök, hastaneni acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırı sonrası olay yerine gelen polis olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlatırken, Vali Murat Zorluoğlu ve Emniyet Müdürü Doğan Cangül de hastaneye gelerek olay hakkında görevlilerden bilgi aldıktan sonra yaralı Başhekim Prof. Dr. Sait Berilgen'in tedavi gördüğü acil servise geçti. Saldırı olayı ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Başhekim Belirgen silahlı saldırıya uğradı!
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