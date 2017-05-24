Başhekim Belirgen silahlı saldırıya uğradı!

Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Sait Berilgen, öğlen saat 12.20 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple makamına gelen ve medikalci olduğu belirtilen Sercan Gök'ün silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateşle birlikte Prof. Dr. Berilgen ağır yaralanırken saldırgan Gök, aynı tabanca ile kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu.

BERİLGEN TEDAVİ ALTINA ALINDI

Silah sesleri üzerine odaya giren görevliler, Prof. Dr. Berilgen ve Gök'ü kanlar içerisinde yerde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı Prof. Dr. Berilgen ve saldırgan Gök, hastaneni acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırı sonrası olay yerine gelen polis olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlatırken, Vali Murat Zorluoğlu ve Emniyet Müdürü Doğan Cangül de hastaneye gelerek olay hakkında görevlilerden bilgi aldıktan sonra yaralı Başhekim Prof. Dr. Sait Berilgen'in tedavi gördüğü acil servise geçti. Saldırı olayı ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.