te otomobil refüje çarptı: 1 ölü

Giriş Tarihi: 24.5.2017 07:45 Güncelleme Tarihi: 24.5.2017 07:46
Başkentte otomobil refüje çarptı: 1 ölü

Ankara'da otomobilin refüje çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Bulvarı'ndan Konya istikametine seyreden Zafer Y. idaresindeki 06 YB 1384 plakalı otomobil, Risa Park önünde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

sonrası olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri çarpmanın şiddetiyle refüje devrilen otomobilin sürücüsünün araçta sıkıştığını fark etti.

Adeta hurdaya dönen otomobilden ekiplerin müdahalesiyle güçlükle çıkarılan sürücü Zafer Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle Mevlana Bulvarı'nın Konya istikametinde ulaşım yaklaşık bir saat tek şeritten kontrollü sağlandı.

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Başkentte otomobil refüje çarptı: 1 ölü
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