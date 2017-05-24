Başkentte otomobil refüje çarptı: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, Mevlana Bulvarı'ndan Konya istikametine seyreden Zafer Y. idaresindeki 06 YB 1384 plakalı otomobil, Risa Park önünde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kaza sonrası olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri çarpmanın şiddetiyle refüje devrilen otomobilin sürücüsünün araçta sıkıştığını fark etti.

Adeta hurdaya dönen otomobilden ekiplerin müdahalesiyle güçlükle çıkarılan sürücü Zafer Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle Mevlana Bulvarı'nın Konya istikametinde ulaşım yaklaşık bir saat tek şeritten kontrollü sağlandı.