Borç sında tüfekle ateş ederek vurdu

Giriş Tarihi: 24.5.2017 23:35 Güncelleme Tarihi: 24.5.2017 23:41
Borç kavgasında tüfekle ateş ederek vurdu

'nın Pamukova İlçesi'nde 35 yaşındaki R.Y. sattığı otomobilin parasını ödemediğini iddia ettiği S.G.'yi tüfekle ateş ederek vurdu. Yaralanan S.G. tedavi altına alındı.

Olay, Pamukova Elperek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, R.Y. otomobilini S.G'ye sattı. R.Y. satın aldığı otomobilin parasını ödemeyen S.G. ile telefonda tartıştı. S.G. yanına bir arkadaşını da alarak R.Y'nin evinin önüne geldi. R.Y. ile S.G. arasında yeniden tartışma yaşandı. R.Y. evden tüfeğini alarak ateş etti. S.G. ile yanında bulunan arkadaşı koşarak kaçmaya başladı. S.G. otomobilin arkasına saklanırken, R.Y. ardı ardına ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar S.G'nin yaralanmasına neden olurken, yanında bulunan arkadaşı ise kaçtı. Otomobil delik deşik olurken, tüfekten çıkan saçmalar bir evin de camına hasar verdi. Yaralanan S.G. kaldırıldığı Pamukova İlçe Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, R.Y. ise gözaltına alındı. Polis S.G. ve arkadaşının geldiği araçta yaptığı aramada bir tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Borç kavgasında tüfekle ateş ederek vurdu
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