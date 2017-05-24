Bu yoldan geçecekler dikkat! 22 gün kapalı

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 24.5.2017 15:45 Güncelleme Tarihi: 24.5.2017 16:00
Bu yoldan geçecekler dikkat! 22 gün kapalı

u kesiminde yarından itibaren başlayacak köprü derz yenilemesi çalışması nedeniyle, İstanbul- istikameti taşıt trafiğine kapatılacak

İstanbul ve arasında en önemli geçiş güzergahlarından olan u'nun Kavşağı ile Batı Kavşağı arasında köprü derz yenileme çalışması yapılacak.


Konuyla ilgili Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, yol kapatması yapılan kesimlerde trafik kontrollü olarak verileceğinden, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması konusunda sürücüler uyarılırken şu ifadelere yer verildi:


" 4. Bölge Müdürlüğü tarafından Anadolu Otoyolu'nun Abant Kavşağı-Bolu Batı Kavşağı arası K.K: O4-26/1+300 ile O4-26/2+500 kontrol kesiminde köprü derz yenilemesi işi yapılacağından, İstanbul - Ankara istikameti, taşıt trafiğine kapatılarak, trafik Ankara-İstanbul istikametinden çift yönlü olarak verilecektir. Bu uygulama 25.05.2017 tarihinden 15.06.2017 tarihine kadar devam edecektir."

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Bu yoldan geçecekler dikkat! 22 gün kapalı
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