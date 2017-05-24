Bu yoldan geçecekler dikkat! 22 gün kapalı

İstanbul ve Ankara arasında en önemli geçiş güzergahlarından olan TEM Otoyolu'nun Abant Kavşağı ile Bolu Batı Kavşağı arasında köprü derz yenileme çalışması yapılacak.



Konuyla ilgili Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, yol kapatması yapılan kesimlerde trafik kontrollü olarak verileceğinden, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması konusunda sürücüler uyarılırken şu ifadelere yer verildi:



"Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından Anadolu Otoyolu'nun Abant Kavşağı-Bolu Batı Kavşağı arası K.K: O4-26/1+300 ile O4-26/2+500 kontrol kesiminde köprü derz yenilemesi işi yapılacağından, İstanbul - Ankara istikameti, taşıt trafiğine kapatılarak, trafik Ankara-İstanbul istikametinden çift yönlü olarak verilecektir. Bu uygulama 25.05.2017 tarihinden 15.06.2017 tarihine kadar devam edecektir."