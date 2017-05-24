Dikkat! İstanbul’da çok sayıda kansorejen madde içeren ürün ele geçirildi

İstanbul'da yurda kaçak yollarla sokulan saat ve gözlük başta olmak üzere ünlü markaların taklit ürünlerine yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyon kapsamında biri Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Çin'de üretilerek yurda kaçak yollarla sokulan saat ve güneş gözlükleri başta olmak üzere taklit ürün ticaretine yönelik operasyon düzenlendi.

KANSOREJEN ETKİSİNE YOL AÇAN BİNLERCE ÜRÜN

Cuma günü Fatih'e bağlı Süleymaniye Mahallesi'ndeki bir iş hanında, deri ve zührevi hastalıklarının yanı sıra kanserojen etkisine de yol açan ürünlere karşı yapılan operasyonda 9 bin 385 adet ünlü markaların taklidi kol saati, 5 bin 665 adet marka taklidi güneş gözlüğü, 6 bin 400 adet puro, değişik markalara ait 30 çift taklit spor ayakkabı, 10 adet elektronik sigara ve 610 adet sarma sigara tütünü ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda olayla ilgisi olduğu öne sürülen H.A. ve F.K. ile Suriye uyruklu M.H.A. hakkında "Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" hükümlerince adli işlem yapıldığı bildirildi.